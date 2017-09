Tring feston sot 9 vjetorin. Krijuar në vitin 2008, Tring mbetet e vetmja platforme multidimensionale në Shqipëri, duke qene zgjedhja e parë për të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit.

440000 familje kane besuar në investimet e kësaj kompanie dhe sot ndjekin programacionin e larmishëm të Tring, të pasur me programe unike, prodhime origjinale, dhe ekskluzivitete si Uefa Champions League, shërbimin e internetit ku klientët lundrojnë çdo ditë me shpejtësinë më të lartë dhe telefoninë fikse me tarifat me te mira ne treg.

Produkti më inovativ në Shqipëri, My Tring IPTV e renditi platformën Tring si lider në treg me shërbimin IPTV dhe te gjithë shërbimet ekstra qe ofron ky produkt, fjala e fundit e teknologjisë.

Ndaj, ky 9-vjetor e gjen kompaninë Tring më pranë shqiptarëve se çdo kompani tjetër në treg. Tring është një realitet i konsoliduar, gjithmonë në rritje, gjithmonë inovativ!