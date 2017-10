Edlira Sulaj, artizane, e cila prej 17 vitesh i jep jete ne kostume elementeve te traditës. Ajo thotë se tashme ka filluar te ndërthure tradicionalen me modernen ne nje veshje, e kjo eshte pëlqyer nga qytetaret.

Ne ketë aktivitet nuk mungoi as mishërimi i figurës se Skënderbeut.

Kruja me te gjithë elementet e saj tradicionale kete te mërkure zbriti te pazari i ri, ne Tirane. Deputetja e zonës, Eglantina Gjermeni, tha se aktiviteti i shërben promovimit te turizmit ne zonën e Krujës.

Aktiviteti do te mbyllet ne mbrëmje me sfiliten qe do te zhvillohet nga te rinjtë dhe te rejat e qytetit te Krujës.