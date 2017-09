“Look What You Made Me Do”, e cila u publikua në natën e VMAs, u kthye menjëherë në këngën më të komentuar e më të dëgjuar të momentit, duke kaluar edhe “Despacito”-n. Kënga dhe videoklipi thyen edhe rekordet e mëparshme të vendosura nga Adele me “Hello” për klikueshmërinë dhe renditjen në chart-e.

“LWYMMD” u rendit në vend të parë në Britaninë e Madhe duke u kthyer në këngën e parë të Taylor Swift që arrin diçka të tillë. E duke qenë se para Taylor ishte Dua Lipa ajo që mbante vendin e parë, këngëtarja shqiptare kaloi një pozicion më poshtë.

Por Dua Lipa nuk fal! Ditën e sotme “New Rules” është kthyer sërish në vend të parë duke mposhtur Taylor Swift e duke e kaluar në vend të dytë.

Tani, një bravo e madhe për Duan dhe “rregullat” e saj!