Problemet e shëndetit mendor tek shqiptaret jane ne rritje. Me i theksuar sipas mjekeve është ankthi, i cili nese nuk trajtohet te çon ne depresion. Sipas mjekes psikiatre Arjana Rreli, ankthi nuk po njeh me moshe. Ato vijnë kryesisht nga problemet sociale, humbja e punës, stresi e mungesa e shoqërisë.

Por cilat jane shenjat qe tregojnë se nje person vuan nga ankthi dhe se duhet te drejtohet per te marre ndihmën e mjekut?

Per mjekun ne QSUT, Xheladin Draçini, duhet qe edhe mjeket e familjes te trajnohen per te dhene shërbim per sëmundjet e shëndetit mendor.

Pjesa më e madhe e sëmundjeve mendore janë sot mjaft mirë të trajtueshme. Është përllogaritur se nëse ofrohet ndihma e specializuar e përshtatshme kurohen në mënyrë të suksesshme 60% e skizofrenive, dhe 65% e depresioneve madhore.