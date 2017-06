Nga data 15 qershor çdo qytetar i Bashkimit Europian komunikon pa roaming. Por nga ky vendim nuk përfiton Shqipëria.

Vendi ynë do të mund të përfitojë vetëm kur të bëhet pjesë e BE. Por paralelisht me këtë vendim katër vende të rajonit janë bërë bashkë për të bërë të mundur krijimin e një zonë rajonale pa shërbimin telefonik roaming, por edhe në këtë nisëm Shqipëria nuk është e përfshirë.

Por çfarë e pengon Shqipërinë që të bëhet pjesë e kësaj nisme?

Sipas të dhënave, me plotësimin e kuadrit ligjor, Shqipërisë i hapet rruga për të negociuar me shtetet me qëllim arritjen e kësaj marrëveshje.

Edhe pse nuk mund të flitet për një afat kohor të qartë, në rastin më të mirë Shqipëria mund të bëhet pjesë e marrëveshjes rajonale në 2018.