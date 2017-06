Kryeministri Rama i ka bërë apel zgjedhësve për ta mbështetur me votë më 25 qershor. E për këtë ka zgjedhur një videomesazh të bërë nga telefoni i tij personal, teksa udhëtonte nga Kruja drejt Durrësit.

Kreu i qeverisë thotë se të dielën shqiptarët duhet të ndajnë interesin për të ndërtuar shtet, apo të vazhdohet me sistemin e vjetër të tepsisë.

Edi Rama, thotë se me reformat e mandatit të parë janë hedhur thelemet, mbi të cilat do ndërtohet shteti.

Në apelin e tij, kryeministri Rama thotë se më 25 Qershor çdo qytetar do të jetë anëtar i gjykatës së madhe të popullit Sovran, që do të vendosë se kujt do t’i besojnë drejtimin e vendit.