Mungon Neymar? Asnjë problem, sepse per PSG mendon Edison Kavani. El Matador, po përjeton një moment fantastik të karrierës së tij dhe këtë e tregoi edhe ne dopieten kundër Nice në fitoren e pastër 3 me 0 të parisienëve që hapi javën e 11 të kampionatit francez. Asnjë problem për të zotët e shtëpisë të çiltër e nisin super ndeshjen, duke kaluar në avantazh që në minutën e 3.

Një krosim i Di Marias nga e majta e sulmit dhe Kavani ne shtyllën e parë me kokë arrin të kalojë të avantazh të tijtë. 6 minuta më vonë uruguaiani i shkon afër dyfishimit, por këtë herë portieri Benitez reagon mirë, në kundërsulm Nice provon të barazoje, por Baloteli nuk është i saktë në finalizim. Parisienët gjithsesi festojnë golin e dytë në minutën e 31 kur Ridel në skene dyshja Di Maria-Kavani.

Argjentinasi gjen saktë Kavanin, i cili kalon portierin mik dhe e shtyn topin ne rrjete. Në startin e pjesës së dytë, Kavani është sërish protagonist me topin e kthyer me koke në zonë aty ku Dani Alvesh e Di Maria u përpoqën të shtyjnë ne rrjete topin, por prekja e fundit që e ndihmoi këtë gjë ishte ajo me mbrojtësit mik Dante. Deri ne fund edhe dy raste te shkëlqyera të Mbape dhe Lukas, por rezultati nuk ndryshoi me. PSG dominon kampionatin duke kryesuar kampionatin pa asnjë humbje me 29 pikë pas 9 fitoreve dhe 2 barazimeve.