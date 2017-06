Partia Republikane humbet numëruesit saj ne gjysmën e Shqipërisë, te cilët tashme i merr Partia per Drejtësi Integrim dhe Unitet. Pasi Kolegji Zgjedhor i dha te drejte Lëvizjes Socialiste per Integrim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rihedhur shortin per numëruesin e 4. Sipas shortit, PDIU do te kete numëruesit e saj ne tavolinat me numër çift, ndërsa republikanet do te kene numërues ne tavolinat me numër tek.