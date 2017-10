Polonia mundi 4-2 ne shtëpi Malin e Zi duke prere nje bilete per ne Rusi 2018. Ne sfidën e vlefshme per grupin E, kryesuesit e mbyllen pjesën e pare 2-0 fale golave te Mazinski dhe Grosicki. Por ne fund ne harkun kohor te 5 minutave malazezet kthyen gjithçka ne baraspeshe përpara se ne finale Lavandovski dhe autogoli i Stojkovic sigluan shifrat përfundimtare. Ne vend te dyte ne grup u rendit Danimarka qe barazoi 1-1 me Rumaninë.

Danezet gjeten rrjetën ne minutën e 60 me Eriksen me penallti, ndërsa dy minuta nga fundi Deac barazoi rezultatin. Ne grupin F, Anglia edhe pse e kishte siguruar vendin e pare, fitoi ne Lituani 1-0 fale nje penalltie te Hari Kane. Ne vendin e dyte përfundoi Sllovakia pas fitores 3-0 ndaj Maltës. Edhe pse me pike te barabarta 18 me Skocinë, Hamshik dhe shoket e tij zune vendin e dyte fale diferencës me gola. Nga ana e tyre skocezet nuk shkuan me shume se barazimi 2-2 ne slloveni, duke i thene lamtumire botërorit.

Edhe pse e mbyllen pjesën e pare ne avantazh, te zote e shtëpisë shënuan dy gola, ne te dytën fale dopietes se Bezjak, ndërsa barazimi i Snodgras dy minuta nga fundi nuk i shërbeu per asgje skuadrës se Gordon Strahan. Per t’u theksuar rekordi i Gjermanise qe arriti fitoren e 10 ne po kaq ndeshje kete here 5-1 ndaj Azerbajxhanit. Vendin e dyte ne grupin C e zuri Irlanda e Veriut pavarësisht humbjes ne Norvegji 1-0.