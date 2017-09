Një grua transgjinore ka premtuar se do t’ia shesë “virgjërinë” e saj ofruesit më të lartë, nëse ajo paguhet për operacionin e ndryshimit të seksit.

Lila Rose shpreson të mbledhë 15,000 sterlina për të paguar për operacionin e saj dhe ka premtuar pretendentët e mundshëm se “seksi do të jetë marramendës”.

Blogerja 25-vjeçare, nga Shepherd’s Bush, West London, është transformuar në grua për një vit duke marrë hormone.

Gjoksi i saj është rritur në një masë 34C, por zeshkania dëshiron të jetë edhe më e mbushur dhe është në kërkim të shumës prej 15.000 £ për të paguar për opercionin e saj të gjoksit dhe të të pasmeve.

Lila, me origjinë nga Franca, tha: “Kam vendosur që të shes virgjërinë time në mënyrë që të përballoj operacionet.” “Unë do të jem një grua e re dhe e freskët dhe jam e gatshme të shes veten tek ofruesi më i lartë. “Kushdo që fiton do të paguajë për operacionin tim dhe pastaj të bëjë seks me mua më pas,” është shprehur 25 vjeçarja.