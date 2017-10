Edhe pse nuk do të jetë aspak e lehtë, për shkak të kthesave e rreziqeve të papritura që do të na dalin përpara, në përgjithësei te të gjitha sehnajt, do mundohemi që këto dy ditë të zgjedhim rrugën që na çon drejt suksesit. Mërkuri, këto ditë, në ngjitjen tonë të vështirë do na ndihmojë të kapim ikonat pozitive rreth nesh, të kërkojmë mesazhe të fshehura…Megjithatë, duhet të këmi qëllime cilësore me Mërkurin në Akrep, besim tek qellimi dhe dashuri për të bukurën sepse asteroidi Pilion është në Dem. Rrugetimi duket të jetë shumë i lodhshëm dhe problemet aspak të lehta por do të jetë një fazë kalimtare, siç ka ndodhur edhe më parë.

Dashi do përballet me çështje egzistenciale ekonomike dhe erotike…

Demi do kërkojë ndryshim ekuilibrash; marrëdhëniet në çift duhen sqaruar.

Binjakët do sqarojnë çështje të punës, dominancës, erotikes, pasionit e xhelozisë.

Gaforret do kërkojnë ura komunikimi me njerëz të dashur; në jetën erotike kjo do jete si një jehone ne male.

Luani do ketë mundësi të shyrtojë e zgjidhë probleme familjare dhe çeshtje karriere të rëndësishme ku me sa duket e pret nje rrugë e veshtirë.

Virgjëresha do detajojë çdo mundësi për t’u kapur pas një informacioni apo bisede e cila e nxjerr në rrugë kryesore.

Peshorja duhet të përcaktojë qartë rrugën drejt fitimit shpirteror apo ekonomik.

Akrepi eshte ne kerkim te majes me te larte te vetes…

Shigjetari thurr plane përshtatjeje në një botë të kufizuar vetëm per të.

Bricjapi kërkon të bëj për vete sa me shumë njerez për t’u përballur me ndjenjat fataliste apo fiksimin vetem ndaj një njeriu.

Ujori duhet të kacaviret në një terren të vështirë ku vullneti më shumë se zgjuarsia do bëjë që t’ia dalë mbanë.

Peshqit do ta kenë të lehtë të nuhasin shanset dhe mund të themi qe fati do i ndihmojë.

