Të tjera pamje shfaqin aktet e dhunës së paprecedentë të nacionalistëve maqedonas, që dy ditë më parë mësynë brenda parlamentit dhe sulmuan fizikisht deputetët.

Mes tyre dallohen qartë edhe persona të maskuar, që vëzhgojnë situatën e japin edhe urdhra, ndërsa dhunohen ligjvënës shqiptarë e maqedonas. Mes të dhunuarve ishte edhe deputeti Zijadin Sela.

LSDM disponon video që do të çonin në arrestimin e autorëve të sulmit dhe ka lëshuar kritika ndaj Prokurorisë dhe Ministrisë së Brendshme se po zvarrit identifikimin e tyre.

“Kemi fotografi, video, materiale dhe dëshmi se kush janë njerëzit, qe me apo pa maska kanë tentuar të vrasin deputetët e të sulmojnë gazetarët. Dëshmitë do t’i deponojmë në institucionet kompetente.”

Situata në Shkup është e qetë, por forcat policore vazhdojnë të qëndrojnë rreth parlamentit. Policia ka hapur për qarkullim rrugët që mbante të bllokuara që prej nisjes së trazirave. Lideri socialdemokrat Zoran Zaev deklaroi se Trajko Veljanovski që deri tani ka kryesuar seancat parlamentare, ka kohë deri të martën t’ia dorëzojë detyrën kryetarit të ri të kuvendit, Talat Xhaferi. Kryeparlamentari i ri do të njoftojë presidentin Ivanov se është zgjedhur në krye të kuvendit dhe do t’i kërkojë mandatin për shumicën parlamentare. Ai do ketë ne dispozicion 10 ditë.