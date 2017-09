Qeveria e Kosovës miratoi Shpëtim Bulliqin në krye të komisionit për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Sipas kryeministrit Haradinaj, detyra e komisionit të ri do të jetë përmirësimi i marrëveshjes së nënshkruar nga qeveria e Mustafës.

Por pala malazeze thekson se nuk do ta ndryshojë qëndrimin për demarkacionin, pasi marrëveshja është miratuar njëherë. Megjithatë zyrtaret kane thëne se Mali i Zi do të jetë i hapur për bisedime të mëtejshme me Prishtinën.