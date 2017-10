Kërcënohet me armë per shkak te detyrës, kryetari i Bashkisë së Belshit Arif Tafani. Burime nga policia bëjnë me dije se denoncimi është bërë nga vetë kryebashkiaku Tafani.

Shkak është bërë prishja nga Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit i një lokali pranë liqenit, për t’i hapur rrugë një investimi për projektin e rilindjes urbane. Pronari i lokalit Rajan Tafani ka bërë fajtor kryebashkiakun për prishjen.

Mësohet se ai i kërkuar drejtuesit lokal nje dëmshpërblim real, ose ne te kundërt do ta paguante me jete. Menjëherë pas denoncimit, policia ka ndaluar Rajan Tafanin, 31 vjeç.