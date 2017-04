Juventus ka sot detyrën e vështirë për të thyer një tabu që zgjat prej 22 vitesh, të mundë Porton në Do Dragao. Nga dy triumfe kontinentale për kokë, në historinë e dy klubeve prestigjioze për një çerekfinale luksi.

Në arenën Evropiane, përballë një skuadre italiane, portugezët nuk humbasin në shtëpi, që prej vitit 1995 dhe deri më tani kanë dështuar në këtë mision, Milani, Lazio, Interi, Napoli dhe Roma. Ku kjo e fundit u eliminua në fazën “Play-Off” të këtij sezoni pikërisht nga Porto. Kampionët e Italisë sidoqoftë gëzojnë një statistikë premtuese.

Në 11 përballje me skuadra portugeze, ata kanë vetëm 4 humbje, të shkaktuara nga Benfica. Porto vjen në këtë sfidë pas 6 fitoreve radhazi ën kampionat, e fundi ajo katër me zero ndaj Tondelës. Në kampin juventin shqetëson “çështja Bonucci”.

Trajneri Massimiliano Allegri e ka dënuar qendërmbrojtësin për një zënkë verbale që ai pati me të në ndeshjen e fundit kundër Palermos, fituar 4-1. Kështu Bonucci do ta shohë ndeshjen nga tribuna. Gjithsesi në fushë do jenë Barzagli dhe Chiellini. Në fushë do jenë edhe Pjanic, Mandzukic, Cuadrado, Dybala dhe Higuain, të cilët trajneri i Juventusit i ka pagëzuar me emrin “5 yjet”.

Porto nuk ia ka dalë të mundë juventusin në tre tentativa të mëparshme, të cilat kanë qenë finalja e Kupës së Kupave 1984, e fituar nga italianët 2-1, si dhe dy ndeshje grupi të edicionit 2001/2002, ku përfundoi 3-1 në Torino dhe 0-0 në Do Dragao. Porto kërkon çerekfinalen e dytë në tre sezonet e fundit, Juventusi të dhjetë në historinë e vet, por vetëm të tretën në 7 sezonet e fundit.

Bardhezinjtë i fituan të treja transferuat e grupit H, ndërsa Porto grumbulloi 7 pikë në shtëpi në Grupin G. Dragonjtë nuk njohin humbje në shtatë ndeshjet e fundit në shtëpi përballë skuadrave italiane.