Pas më shumë se një muaji ku kishte arritur tre fitore dhe një barazim, Standarti pëson humbjen e pare. Ne “Gelamko Arena” ne sfidën e transmetuar ne platformën Tring, skuadra nga Liezhi u mund nga Gent 1-0 ne javën e 14 te kampionatit belg te futbollit.

Tre pike te rëndësishme për vendasit te cilët jo vetëm ju kthyen fitoreve por ju larguan sadopak zonës se ftohte tre rënies nga kategoria. Nje fillim i vrullshëm për te zotet e shtëpisë te cilët ushtruan presion ne portën kundërshtare duke ju afruar shume golit me rastet e Dezhager dhe Samuel Kalu.

Pas gati 25 minutave te mira për vendasit , miqtë arritën te gjenin ekuilibrat duke filluar te rrezikonin drejt portës kundërshtarë. Fillimisht tentoi Orlando sa, e me pas laifis por edhe razvan marin. Pas një pjese te pare te mbyllur pa gola, me fillimin e te dytës Gent arriti te gjente golin e avantazhit.

Ne minutën e 50 pas një iniciative te Dezhager, ishte kolumbiani Machado qe këmbënguli nga e majta duke krosuar drejt Kravcuk. Ne zone ukrainasi shtatlarte nuk e pati te vështire qe me koke te çonte topin drejt rrjetës. Skuadra e Rikardo Sa Pinto ne sulm ne kërkim te barazimit te shifrave dhe një moment mund ta kishin arritur nëse Karlinjo ne minutën e 72 do te ishte i vëmendshëm.

Rasti i fundit u takoi vendasve me kapiteni Asare por gjuajtje u prit nga meksikani Ochoa. 1-0 rezultati përfundimtar me Standardin qe mbetet ne mesin e tabelës, tashme 1 pike me shume se Gent.