Ne Itali, Juventusi fiton derbin me Torinon 4-0 dhe edhe nje here tjetër i falet Dibales. Argjentinasi çeli serine e golave ne minutën e 16 ndërsa pak minuta me vone skuadra mike mbetet me 10 lojtare pasi Baselli merr kartonin e dyte te verdhe. Pjanic dyfishon shifrat, ndërsa Aleks Sandro i çon ne tre ne pjesën e dyte. Ne fund përsëri Dybala qe vulos rezultatin ne 4-0 dhe bardhezinjte presin te mërkurën Olimpiakosin e Besnik Hasit.

Ndërsa Borussia e Dortmundit shkatërroi me nje rezultat tenistik 6-1 Borussian e Menshengladbahut dhe pret tashme ne shtepi te martën Realin e Madridit. Nje dygolesh i Fillip me pas nje triplet e Aubamejang i kane çuar shifrat ne 5-0 brenda nje ore loje. Ne fund një gol i Shtindl per miqtë dhe nje i Vajgel per vendasit kane vulosur rezultatin e ndeshjes. Dortmundi thellon diferencën nga Bajerni ne tre pike teksa kryeson me 16 ndërsa i dyti eshte Hofenhajmi me 14. Aubamejang udhëheq me 8 gola ne 6 ndeshje ndërsa ndiqet nga Levandovski me 7.