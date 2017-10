Mesnatën e të premtes përfundon fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve vendore në Maqedoni.

E shtuna do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa të dielën qytetarët do të votojnë për krerët e 35 komunave që dolën në balotazh.

Gara pritet të jetë e ashpër sidomos në komunat me shumicë shqiptare. Në Tetovë, Saraj, Çair, Tearcë dhe Zhelinë, BDI-ja do të përballet me Lëvizjen Besa.

Ndërsa në Strugë, Gostivar e Dibër, partia e Ali Ahmetit do të sfidohet nga Aleancëa për Shqiptarët e Zijadin Selës. Votimi do të nisë në orën 7 dhe do të përfundojë në orën 19.

Raundi i parë i zgjedhjeve u mbajt më 15 tetor, nga ku u zgjodhën kreu I kryeqytetit Shkup si dhe drejtuesit e 45 komunave.