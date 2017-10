Kane rrjedhur te ndryshme ndeshjet e fundjavës ne kampionatet perkatese per disa prej futbollisteve te kombëtares shqiptare. Padyshim me i suksesshmi nder ta ishte Sokol Cikalleshi qe shenoi golin e pare personal per skuadrën e re Osmanlispor, por edhe mori nje fitore te çmuar ne shtepi 3-0 kunder Kashimpasha. Musa Cagiran ka kaluar vendasit ne avantazh ne minutën e 16. Serdar mund te kishte dyfishuar pas nje krosimi te bukur te Cikalleshit nga e djathta nese do te kishte qene me i vëmendshëm, ndërsa kavajasi ne fund te pjesës se pare ne një rrëmuje brenda zones shënoi vete duke dyfishuar shifrat dhe duke festuar edhe pritjen e fëmijës se tij. Ne pjesen e dyte Umar vulosi rezultatin ne 3-0 ndersa Sokol Cikalleshi luajti 90 minuta.

Jahmir Hyka ishte lojtari me i mire ne fushe per skuadrën e tij teksa ka përgatitur nje gol ne fitoren kunder Portland Timbers po ka humbur disa raste flagrante dhe ka goditur edhe shtyllën, megjithatë nuk eshte pjese e listës Panucci per ndeshjet ndaj Spanjes dhe Italise. Ne minutën e 16 rrëmben nje top ne mesin e fushes nga e djathta shpërthen drejt zones se rreptësisë aty nxjerr zbuluar Kazaishvillin qe nuk fal pas topit te marre nga shqiptari dhe 1-0. Ne minuten e 22 eshte autori i golit Valeri Kazaishvili Vako qe shërben brenda zones per shqiptarin por qe gabon duke goditur portierin e miqve. Sapo nis pjesa e dyte Hyka hedh nje top ne zone me te majten por Godoi gabon duke e cuar mbi traun e portes. Dy minuta me pas vendasit dyfishojnë shifrat me Hosein ndërsa Jahmir Hyka mund t’i kishte trefishuar ato ne minuten e 66 kur dribloi Brenda zones dy lojtare miq dhe goditi me te djathtën, por shtylla pingule i tha jo golit. Gjithsesi miqte kane shkurtuar diferencat ne fund por tre piket kane mbetur ne shtëpi.

Mergim Mavraj nuk ka luajtur asnje minute duke ngrohur stolin ne derbin e veriut mes Hamburgut dhe Verder Bremenit. Nje loje pa raste shënimi dhe me shume faulla ku te dy skuadrat ne krize ndane nga nje pike. 1 pike te cmuar i ka marre Grasshoppers i Zyrihut Bazelit te Taulant Xhakes. Shqiptari luajti 90 minuta mori nje karton te verdhe por ne fund u mbyll 0-0. Nderkohe debutuesi ne kombëtare Emanuele Ndoj vjen me 54 minuta te luajtura ne fitoren e Breshias 2-1 me Perugian ne Serine B italiane.