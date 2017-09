Japonia është skuadra e katërt qe kualifikohet para kohe, per botërorin Rusi 2018, pas organizatoreve, Iranit dhe Brazilit.

Aziatiket munden Australinë 2-0 me gola te Asanos dhe Idegucit, duke shkuar te sigurt me 20 pike, drejt kampionatit te ardhshëm botëror. Edhe pse te kualifikuar përpara kohe, brazilianet ne grupin e Amerikës Latine nuk falin dhe mundin Ekuadorin 2-0.

Golat u shënuan ne pjesën e dyte nga dy lojtare, qe mund te luajnë ne nje skuadër kete sezon: Paulinjo dhe Kutinjo. Brazili udhëheq me 36 pike, 11 me shume se Kolumbia e vendit te dyte qe barazoi 0-0 ne Venezuele. Ne vendin e trete është Uruguai qe barazoi gjithashtu 0-0 me Argjentinën, ndërkohe qe komplikohet situata per Kilin e vendit te katërt qe humbi ne shtëpi 0-3 me Paraguain.

Kur ka edhe tre ndeshje per t’u luajtur, gjithçka është e hapur per çështjen e kualifikimit, pasi diferencat janë mjaft te vogla mes skuadrave.