Shumë shpejt banorët që jetojnë në zonën e Alliasit dhe Bregun e Lumit nuk do të vuajnë më nga problemet e rrugëve. Teksa inspektoi punimet në këtë zonë, kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se investimet i kanë rritur vlerën pronës.

“Shumë banesa që konsideroheshin vetëm banesa me mure të larta, sot quhen vila, pa e ndryshuar formën e ndërtesës, por vetëm nga fakti se kanë ulur gardhet, kanë vendosur kangjella, kanë mbjellë lule, është zhvendosur trotuari, janë bërë veshjet me pllakë etj. Angazhimi i Bashkisë së Tiranës është që, siç kemi bërë në Njësinë 4 me rregullimin e 18 rrugëve, me shkollën e re ‘Ardian Klosi’, me çerdhen, me kopshtin, me qendrën sociale, me kompleksin e qendrës shëndetësore, kështu do të vazhdojmë edhe në Njësinë 8, në Njësinë 9 dhe në Njësinë 11, për t’u siguruar që zona e Bregut të Lumit, nga një zonë totalisht e degraduar, të jetë një nga zonat më të preferuara të qytetit”.