Ne ndeshjet e se shtunës per eliminatoret e botërorit Rusi 2018, bie ne sy padyshim supersfida e Bernabeut mes Spanjës dhe Italisë ne grupin G eliminator ku ben pjese edhe Shqipëria. Trajneri Lopetegui duket se do t’i besoje formës se mire te Asensios, por edhe Alvaro Morates teksa ne kampin Azurr dëmtimi i Kielinit ka shkaktuar dhimbje koke. Te dy skuadrat do te kërkojnë trepikëshin per te vendosur vendin e pare ne grup teksa me e favorizuar duket Spanja edhe per shkak se ka golaverazh me te mire. Ne ndeshjen tjetër, Izraeli do te kërkojë trepikëshin ndaj Maqedonisë ne mënyrë qe te shpresoje nga një hap fals i Shqipërisë deri ne fund per te synuar vendin e trete ne grup.

Ne grupin D, Serbia kryesuese ka nje detyre te lehte ndaj Moldavisë pa objektiva, ndërsa Irlanda qe ndan me te njëjtin nivel pikesh kryesimin e grupit duhet te udhëtojë ne Gjeorgji ne nje situate me te vështirë. Ndersa kryendeshja e grupit luhet ne Kardif mes Uellsit dhe Austrisë qe ndodhen ne kuotën 8 pike, 4 me pak se kryesuesit.

Ne grupin I, Kroacia pret Kosovën dhe askush nuk ka dilema per trepikëshin, por per thellësinë e rezultatit, teksa kroatet ndiqen hap pas hapi nga Islanda qe luan ne derbin nordik ne Finlande. Kryendeshja luhet ne Kiev ku skuadra e Shevcenkos do te kërkojë patjetër tre piket kunder Turqisë se Faith Terim. Te dy skuadrat kane nga 11 pike dy me pak se kryesueset e Kroacisë dhe Islandës dhe grupi është mjaft interesant.