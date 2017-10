Shqipëria nuk do ta njohe pavarësinë e Katalonjes. Ambasadori yne ne Spanje, Ridi Kurtezi ne nje interviste telefonike deklaron se Tirana zyrtare mbështet Spanjën e bashkuar, nje qëndrim qe është ne te njëjtën linje me SHBA dhe BE.

Kurtezi sqaron edhe situatën ne Spanje, pas vendimit te Katalonjes per te shpallur pavarësinë.

Diplomati shqiptar sqaron se pavarësisht përdorimit te rastit te Kosovës gjate ditëve te fundit, nuk ka asnjë analogji mes çështjes kosovare dhe pretendimeve te Katalonjes.