Edhe pse situata politike ne Tirane është tensionuar per shkak te çështjes Tahiri, nga Hungaria kryetari i parlamentit Gramoz Ruçi ka shprehur vullnetin e shumicës per bashkëpunim me opozitën.

Gjate konferencës se 8-të të kryetarëve të parlamenteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Ruci theksoi se maxhoranca është e angazhuar per dialog me opozitën, bazuar edhe tek marrëveshja e majit.

“Prioritet i kuvendit të Shqipërisë ka vijuar të jetë forcimi i dialogut politik e konstruktiv ndërmjet mazhorancës parlamentare dhe opozitës, konkretizuar dhe në marrëveshjen e 17 majit 2017, e cila solli përmirësimin e klimës politike në vend dhe riktheu opozitën në parlament,” deklaroi Ruci.

Kreu i kuvendit shpjegoi edhe angazhimin e qeverise per zbatimin e reformës ne drejtësi si kriter kyç, per hapjen e negociatave per anëtarësim.