Pas shtyrjes se ndeshjes me Sampdorian dhe një barazimi pa gola me Atleticon ne Champions, Roma i rikthehet fitoreve duke shpartalluar Veronën 3-0. Prove force per skuadrën e kryeqytetit ne Olimpikos qe tashme ngjitet ne kuotën e 6 pikëve dhe me nje ndeshje me pak.

Ne nje ndeshje me ritëm te shpejte, ekipi i drejtuar nga Di Francesko nuk e vuri per asnjë moment ne diskutim fitoren duke shuajtur kritikat per lojën e ngadalte dhe projektin e teknikut te ri. Nje skuadër fizikisht dhe taktikisht brilante qe zhbllokoi shifrat duke pritur me qetësi dhe per me tepër pa rrezikuar asnjëherë te linte hapësira ne prapavije.

Dhe ne minutën e 22 ishte Naingolan qe pas nje pasimi te El Sharavit qe kaloi ne avantazh te zotet e shtëpisë. 11 minuta me vone vendasit arritën te konkretizonin nje tjeter aksion kete here me Edin Xheko qe pas kombinimit me Florenzi dyfishoi rezultatin. Nje gol qe evidentoi probleme te mëdha per skuadrën e Verones, por edhe futi ne shinat e duhur lojën e Romes.

Edhe ne pjesën e dyte loja nuk ndryshoi edhe pse miqtë provuan te rrisnin ritmin dhe agresivitetin por te pafuqishëm ne interpretim. Asnjëherë ne lartësinë e vendasve qe pa shume vështirësi gjeten edhe golin e trete përsëri me Edin Xheko, njeriu i ndeshjes qe me dopieten e tij shuajti polemikat e disa ditëve me pare ne Champions.