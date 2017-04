Lacio është finalisti i pare i kupës se Italisë. Ne ndeshjen e kthimit ne derbin e kryeqytetit, Roma fitoi me rezultatin 3-2, por bardhekalterit vazhduan me tej pas rezultatit 2-0 ne takimin e pare gjysmefinal. Edhe njëherë, lojtaret qe duan skuadrën e Spaletit ishin Milinkoviç, Saviç dhe Immobile protagonist edhe ne sfidën e pare.

Serbi zhbllokoi shifrat ne minutën e 37, barazimi provizor u arrit nga El Sharavi, ndërkohe qe sulmuesi i Lacios kaloi përsëri ne avantazh skuadrën e tij me fillimin e pjesës se dyte. Salah autor i nje dopiete per Romen ne minutat 66 dhe 90 por pa arritur t’i jepte kualifikimin skuadrës se tij. Ne finale, Lacio do te përballet me fituesin e çiftit Napoli – Juventus.