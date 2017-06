Kryeministri deklaron prere se vetëm vota per Partine Socialiste garanton zbatimin e reformës ne drejtësi. Edi Rama pranoi se edhe krisja me aleatin e tij ne qeverisje, ndodhi pikërisht per shkak te pengesave qe iu bënë reformës.

Kryeministri u kërkoi banoreve të Paskuqanit që të votojnë numrin dy e t’i besojnë timonin Partisë Socialiste, vetëm per te shmangur abuzimin me pushtetin dhe rikthimin e tepsisë.

Rama nuk i kurseu kritikat per programin e Partisë Demokratike, teksa ironizoi edhe liderin e opozitës Lulzim Basha.

Kryeministri deklaroi se objektivi kryesor i mandatit te dyte qeverisës është rritja ekonomike mbi 5 perqind, me qellim qe ajo te ndjehet edhe ne xhepat e qytetareve te thjeshte.