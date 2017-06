Nga Elbasani kryeministri Edi Rama u ka kërkuar qytetareve te votojnë Partine Socialiste si e vetmja force politike qe ka vizionin per te ndryshuar Shqipërinë. Rama ka akuzuar Lëvizjen Socialiste per Integrim, e cila ka penguar reformat duke shpjeguar pse partia socialiste ka nevoje per 71 mandate.

Ndërsa gjate nje takimi ne Belsh lideri i mazhorances ka premtuar se ne mandatin e dyte pagat do te rriten me 40% e rritje do kene edhe pensionet.

Me heret, Rama ishte edhe ne Librazhd ku ka premtuar rritje te ekonomisë dhe ulje te papunësisë nëse PS fiton zgjedhjet ne 25 qershor.