Në kulmin e tensioneve politike për shkak të dyshimeve për implikimin e ish Ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri në dosjen e drogës së vëllezërve Habilaj, Presidenti i vendit Ilir Meta ka zgjedhur të heshtë.

Kreu i shtetit është shfaqur në profilin e tij zyrtar në Facebook me një video duke kryer ecje në mal. Presidenti Meta është bërë njësh me natyrën pasi shfaqet me një uniformë të gjelbër.

Menjëherë pas kësaj video, Meta ka bërë një postim të ri ku shkruan: Demokracia dhe Shqipëria të parat për mua!

Komentit i është bashkangjitur një foto e Presidentit në Parlament në moment betimi me dorën mbi kushtetutë.