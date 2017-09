Nje plagosje me arme zjarri ka ndodhur ne qendër te Tiranës ne zonën e “Pazarit te Ri”. Rreth orës 21:00 te mbrëmjes, policia eshte vene ne dijeni per ngjarjen përmes numrit 112. Me te mbërritur ne vendngjarje, ka rezultuar se shtetasi Pellumb Gjoka eshte qëlluar me arme zjarri ne këmbë.

Ai eshte transportuar ne spital ku ndodhet jashte rrezikut per jetën. Autori i plagosjes eshte Kleant Musabelliu, me detyre agjent ne Shërbimin e Kontrollit te Brendshëm te Burgjeve. Ai është shoqëruar ne komisariat, ndërsa mësohet se ngjarja ndodhi per shkak te nje sherri banal.