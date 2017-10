Nje plagosje me arme zjarri ka ndodhur pak minuta me pare ne qytetin bregdetar te Durrësit. Shtetasi 23 vjeçar me inicialet M.P ka mbetur i plagosur ne këmbe. Nuk dihen ende shkaqet e këtij atentati, por 23 vjecari ndodhet ne spital jashtë rrezikut per jetën. Policia ka mbërritur ne vendngjarje dhe ka nisur hetimet per identifikimin e autorit.