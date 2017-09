Pezullohet nga detyra polici i SHKB së burgjeve, pasi plagosi me armë një biznesmen në Tiranë mbrëmjen e se hënës. Drejtori i SHKB ka firmosur urdhrin e pezullimit per Kleant Musabelliun 43-vjeçarin i cili pas një debati me Pëllumb Gjokën për zënkën e fëmijëve të tyre, e plagosi me armën e shërbimit në këmbë.

Ndërkohë, drejtori i SHKB së burgjeve Denion Meidani i ka propozuar ministres se drejtësisë edhe shkarkimin e tij. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së hënës në zonën e Pazarit të Ri, ku debati mes Gjokës ish-pronar i hotel Rozafës dhe Musabelliut përfundoi me plagosjen e 46-vjeçarit. Për ngjarjen policia ka ngritur akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë.