Buzët e Kylie Jenner kanë qënë një temë e gjatë diskutimi në rrjetet sociale.

Jo vetëm sepse e vogla Jenner ndryshoi pamjen e saj, por edhe për shak të ndikimit të madh që ajo ka tek moshatarët e saj.

Më në fund, Kylie ka vendosur të flasë në episodin e fundit të “Life of Kylie”, përse vendosi të zmadhoi buzët me operacion plastik: “Isha 15 vjeç dhe e pasigurtë për buzët e mia, kisha buzë shumë të vogla. Ishte një nga puthjet e mia të para dhe një djalë më tha që nuk mendonte se do të ishe e mirë në puthje sepse ke buzë kaq të vogla. Kur një djalë ma tha këtë më preku shumë pasi nuk e ndjeva e dëshirueshme ose e bukur.”

E me këtë koment që ajo mori në adoleshcë, ajo ua mbylli gojën të gjithë atyre që ende flasin për këtë temë.