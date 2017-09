Vetëm 1 dite me pas behet e qarte se çfarë përmasash te frikshme kishte tërmeti qe goditi Meksikën. Kete e tregojnë edhe regjistrimet e nje transmetimi live lajmesh nga nje studio televizive ne Meksiko siti i cili fillimisht tenton ta kaloje ne transmetim tronditjen por me pas teksa kupton forcën e tërmetit vendos te largohet dhe te siguroje jeten. Kamerat jashte godinës tregojnë tronditjen e forte dhe kohëzgjatjen e saj ne kryeqytet.

Ndërkohe ne zonat me te prekura prej tërmetit siç eshte Oaxaca vijohet te kërkohet nen rrënoja. Video amatore tregojnë se si jane shembur ndërtesat si te ishin shtëpi prej letre çka shton friken se numri i viktimave deri tani 91 do te shkoje edhe me shume ne te paktën 150. Mirëpo teksa lëkundjet e tokës vijojnë per shkak te pastermeteve nje tjetër dukuri natyrore rrezikon pikërisht gjirin e Meksikës.

Përplasja e dy uraganeve nga dy drejtime te ndryshme. Nga juglindja afrohet “Irma” dhe nga veriperëndimi vjen “Katia” qe pritet te përplaset pikërisht ne zonën ku tërmeti kishte epiqendrën. Presidenti Nieto ka siguruar ndihme te pakursyer per zonat e prekura dhe rindërtim te shpejte dhe te sigurt te ndërtesave te prishura. Ky ishte tërmeti me i forte ne 100 vitet e fundit qe preku Meksikën. Nje i tille ne kufijtë e 8 balleve ne vitin 1985 dhe paslëkundja ne ’86 shkaktuan mbi 5 mije viktima.