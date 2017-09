Ky është Marvini. Ai vuan nga sindroma dawn dhe sapo ka filluar klasën e dyte ne shkollën “Siri Kodra” ne kryeqytet. Vështirësitë per te janë te shumta, ai nuk mund te ndjeke ritmin e shokëve dhe shoqeve te klasës, por ai nuk është dorëzuar.

Marvini ka nevoje për nje mësues ndihmës dhe ne këtë shkolle nuk ka nje te tille, edhe pse ligji ja garanton atë. Mësuesja e klasës, Flutura Dragoti, thotë se nevoja per nje ndihmës të specializuar është shume e madhe, per shkak se keta fëmijë kane program mësimor të ndryshëm nga nxënësit e tjerë.

E ëma e Marvinit thotë se fëmija i saj në këto kushte nuk mund te ndjeke ritmin normal te mësimit. Të dhënat që kanë shoqatat per fëmijët me sindromen down, paraqesin nje situatë shumë problematike. Ne gjithë Shqipërinë operojnë vetëm 300 mësues ndihmës, ndërkohë qe nevojat janë per me shume.

Drejtoresha e arsimit parauniversitar, Zamira Gjini, sqaroi për Vizion Plus se per këtë vit do te tentohet që numri i mësuesve ndihmës të arrijë ne 600.