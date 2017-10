Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, gjatë vizitës në Kosovë, është takuar me kryeministrin Ramush Haradinaj.

Meta u shpreh se ka ardhur koha që marrëdhëniet mes dy vendeve te kalojnë ne nje nivel te ri e të intensifikohen me tej. Kreu i shtetit shqiptar e vuri theksin tek domosdoshmëria për liberalizimin sa më shpejt të regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës.

Gjithashtu presidenti Meta zhvilloi takime të veçanta me krerët e partive parlamentare. Ai u takua me Kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, me Kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa si dhe me Përfaqësuesin e Listës Serbe, Slavko Simiç. Ne te gjitha bisedat me përfaqësuesit e subjekteve politike, presidenti nënvizoi rëndësinë që mbart bashkëpunimi e dialogu konstruktiv për të ardhmen e Kosovës.

Meta vendosi kurora me lule ne varrin e ish-presidentit te Kosovës Ibrahim Rugova, si dhe ne memorialin e Adem Jasharit ne Prekaz.