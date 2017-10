Bashkëpunimi në fushën e menaxhimit të ujit të pijshëm dhe trajtimin e ujërave të ndotura, duke shkëmbyer njohuritë dhe praktikat më të mira, ishte në thelb të memorandumit që Ujësjellës-Kanalizime Tiranë nënshkroi me Autoritetin Rajonal të Ujit ne Holandë.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Veliaj, theksoi se kjo marrëveshje shënon fillimin e një bashkëpunimi të gjatë për shkëmbimin e përvojave më të mira në fushën e shfrytëzimit të burimeve hidrike

“Ky ishte viti i parë pozitiv për ujësjellësin, por misioni ynë është që gjithmonë të bëjmë më të mirën dhe besoj se edhe ky memorandum është një përpjekje për të bërë më mirë. Jo vetëm për të qenë ekipi më i mirë në Shqipëri, por të jemi konkurrues me çdo ujësjellës në Europë, që do të thotë që jo vetëm do të përmirësojmë infrastrukturën, por edhe burimet njerëzore.”