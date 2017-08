Edhe java e trete e kampionatit anglez te futbollit rikonfirmon ne krye te kampionatit Manchester United me pike te plota dhe asnje gol te pësuar. Skuadra e Murinjos ka vuajtur gjate kundër Lester Sitit ne shtëpi, ka humbur edhe nje penallti me Lukakun, por ne fund ka dale fituese nga fusha. Ne minuten e 70 Markus Rashford Harroet i zbuluar gjate nje goditjeje këndi dhe shënon golin e pare. Ne te 82 Mnarouane Fellaini dyfishon shifrat dhe Murinjo kryeson i qete.

Ne vendin e dyte eshte surpriza Hadersfild me 7 pike dy me pak se United pasi barazoi ne shtëpi 0-0 me Sauthemptonin. I treti është Manchester Siti i Guardioles qe mezi arriti te fitoje ne minutën e 7 shtese ne tranasfeten e Boournmauth. Ne minutën e 13 Charlie Daniels kaloi vendasit ne avantazh, me nje super gol nga jashtë zonës pas nje aksioni te gjate. Teksa vendasit nuk arrijnë te shënojnë golin e dyte barazon Gabriel Jesus ne minuten e 21.

Ne pjesën e dyte nje loje me e mire e Sitit, por qe arrin te finalizohet vetem ne minutën e 97 kur te gjithe mendonin barazimin. Rahim Sterling shënon pasi topi u devijua nga kembet e nje mbrojtësi. Me pas ka marre edhe karton te kuq per shkak te festes me tifozët e Manchester Sitit, te cilët hyne ne fushe dhe u desh ndërhyrja e policisë.

Kane ardhur edhe tre piket e para per Njukasell Junajtid kundër Ëest Hem. Hoselu shënoi golin e pare ne rikthimin e skuadrës ne premier lige. Ne te dyte Ciaran Klark me koke dhe Mitrovic vendosen rezultatin final 3-0 per skuadrën e Rafa Benitez qe me ne fund gjeti rrugën e rrjetës dhe fitores ne kete sezon duke e lene Ëest Hemin serish ne fund te renditjes pa asnje pike. ne ndeshjet e tjera barazim pa gola edhe ne takimin Uatford Brighton ndërsa Suonsi arrin te fitoje ne transferte ndaj Kristal Palas dhe e zhyt ne krize me 0 pike pas tre javësh te luajtura.