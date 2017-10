Ne Angli, Pep Guardiola mund ne Londer Antonio Konten dhe tregon se kete sezon eshte pretendent kryesor per fitimin e titullit kampion ne Angli. Ne supersfiden e javes se 7 te luajtur ne Stanford Brixh njeriu i ndeshjes ishte serish Kevin de Brojne me nje gol te shenuar ne minutën e 66 pas nje kombinimi te bukur me Gabriel Xhesus duke goditur me te majten ne vrapim e siper nje top qe u ndal vetem ne rrjeten e bashkeatdhetarit te tij ne porten e Chelsit. Ne fund, Xhezus mund te kishte dyfishuar shifrat, por goditja e tij fluturimthi u ndal rastësisht ne kokën e gjermanit Rudiger. Manchester Siti parakalon ne renditje rivalet e qytetit me 19 pike te barabarta, por me nje gol me shume te shenuar.