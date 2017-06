Kylie Jenner padyshim që nuk nguron kur vjen puna te tatuazhet. Në prag të Vitit të Ri 2016 ajo bëri tatuazh një gërmë të vogël ‘t’ në kyçin e këmbës për të dashurin e saj Tyga.

Sigurisht që lidhja e tyre përfundoi vetëm pak kohë më pas, dhe ajo vazhdoi me tej me Travis Scott.

Edhe pse kanë pak kohë që shoqerohen, Kylie sërisht u shfaq me një tjetër tatuazh. Këtë herë një flutur e vogël që është e njëjte me atë të Travis dhe simbolizon këngën e tij “Butterfly.”

Pra, tani që ajo ka një tatuazh të ri për të dashurin e ri, do ta fshijë atë të vjetrin? Dhe përgjigja është jo!

Mesa duket ylli i reality showt ka ndërmend që ta mbulojë tatuazhin për Tygan me një dizajn të ri, por do ta bëjë këtë në një kohë më të vonë.

Por pse do të donte ajo të bënte një tjetër shenjë të përhershme në trup, për dikë që e njeh për kaq pak kohë? Si rezulton, Kylie është e çmendur pas Travis, dhe me të vërtetë mund ta shohë një të ardhme me të.