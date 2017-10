Emiliano Shullazi ka mohuar sërish se ka kërcënuar profesorët Mynyr Koni dhe Dhori Kule për zgjedhjet në universitet. Dëshmitë e dhëna këtë të martë në Gjykatën e Krimeve të Rënda edhe një herë e përjashtuan praninë e Shullazit në kërcënim, ndërsa Prokuroria e ka akoma më të vështirë të provojë këtë fakt.

Pas shumë seancash Emiljano Shullazi dhe rektori i zgjedhur Mynyr Koni u përballën në gjykatë, por në dëshminë e tij rektori nuk e përmendi në asnjë moment Shullazin, madje as kur i akuzuari e pyeti nëse kërcënuesi ngjante me te.

Edhe ish-rektori Dhori Kule tregoi momentet kur u kërcënua.

Ministrja e arsimit ndryshe nga dëshmitë e profesorëve tha se për kërcënimin u njoftua nga Dhori Kule pa thënë emra të përveçëm, por vetëm dyshime se mund të jenë njerëz të Emiljano Shullazit.

“Mora në telefon zotin Kule dhe më shpjegoi lidhur me kërcënimin ndaj Konit dhe ndaj tij. Kam kërkuar takim me zotin Çako dhe menjëherë ai më la takim tek Garda. Aty erdhi dhe ministri Tahiri, Kule, dhe drejtori policisë së Tiranës Hodaj. Ndërsa ishim në takim me Tahirin, Berisha doli me një status dhe dha detaje nga kërcënimi.”