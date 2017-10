Kombëtarja shqiptare e futbollit luan sot takimin e parafundit eliminator ne Alicante kundër kryesuesve te Spanjes. Tekniku Panucci sipas te gjitha gjasave, do te shpalose ne fushe nje skeme dhe nje formacion me disa emra te rinj, i ndikuar jo vetëm nga mungesat e shumta.

Ne porte si gjithmonë do te jete Berisha ndërsa mbrojtja do te përbehet nga 5 futbolliste. Ne qendër Hysaj, Gjimishiti dhe Ajeti, ndërsa nga krahët Ivan Balliu dhe Ansi Agolli. Ashtu siç deklaroi edhe ne konferencën per shtyp trajneri italian, mesfusha do te përbehet nga 3 futbolliste.

Rikthehen qe nga minuta e pare Kaçe dhe Xhaka, ndërsa ne krahun e majte Migjen Basha ka triumfuar ndaj Ledian Memushaj dhe Ermir Lenjani. Ne sulm do te jete Armando Sadiku, ndersa prapa tij Eros Grezda ne fakt me shume nje lojtar i lire, i cili do te lëvizë nga te dy krahët e fushës. Takimi do te zhvillohet ne orën 20:45 dhe do te drejtohet nga nje treshe gjyqtaresh ruse me kryesor Aleksei Eskov.