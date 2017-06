Dëshmia e ish-shefit të FBI-së, James Comey këtë të enjte në Komisionin e Zbulimit në senat pritet me interes të jashtëzakonshëm, pasi ai do të flasë për bisedat private me presidentin amerikan Donald Trump.

Deklaratat e tij do të dëgjohen në kuadër të hetimit për ndërhyrje të mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane dhe të raporteve të stafit të Trump me zyrtarë rusë. Comey do të pyetet nëse presidenti abuzoi me pushtetin kur i kërkoi besnikëri gjatë një darke, apo nëse ai ka penguar drejtësinë, duke i kërkuar të mos hetojë ish këshilltarin e sigurisë Flynn.

Comey u shkarkua muajin e kaluar pa ndonjë motiv konkret. Përpara dëshmisë së tij janë publikuar detaje në media ku Comey gjatë kohës kur drejtonte FBI është shprehur se do të donte të shërbente në fund të mandatit dhe se politikisht nuk ishte në anën e askujt.

Megjithatë, nuk pritet që Comey të përgjigjet nëse veprimet që ka bërë presidenti, kanë qenë përpjekje për të penguar hetimet ndaj Rusisë. Më shumë se të gjykojë vetë, Comey do t’ua lërë të tjerëve analizat.

Hetimet e dy komisioneve të Kongresit dhe të FBI do të zbulojnë nëse njerëzit që rrethojnë Trump kanë bashkëpunuar ose jo me Moskën.