Te gjitha furrat e bukës ne Tirane nuk do t’i tregtojnë produktet ne qese plastike. Nga 20 shtatori te gjithë prodhuesit, bukët dhe produktet e tjera do t’i shesin vetëm ne qese letre. Kjo është arritur pas nje marrëveshje mes kryetarit te bashkisë Erion Veliaj dhe prodhuesve te bukës ne Tiranë.

Per te reduktuar qeset plastike dhe ndikimin negative ne mjedis, bashkia ka arritur marrëveshje edhe me supermarketet e mëdha, ku per çdo qese ka një kosto financiare. Per te ulur ndotjen, Veliaj ka ftuar qytetaret qe ne 22 shtator, diten pa makina te lëvizin me biçiklete, ne këmbe apo me transport publik. Ndërkohe ne muajin tetor kreu i bashkisë deklaroi se ne transportin publik do te vihen ne pune autobusët elektrike.