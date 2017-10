Pas miratimit nga parlamenti te organikes se institucioneve te vetingut, gjithçka eshte gati qe te nise puna per skanimin e gjyqtareve dhe prokuroreve. Per kete arsye ka mbërritur ne Tirane edhe shefja e Operacionit Ndërkombëtar te Monitorimit Genoveva Ruiz Calavera, e cila ka vizituar ambientet ku do te vendosen organet e vetingut.

Calavera ka takuar te gjithë anëtaret e komisionit te posaçëm te kualifikimit dhe kolegjit te apelimit per te diskutuar fillimin e procesit me te rendesishem te reformës ne drejtësi. “Krenare qe takova te gjithe anëtaret e institucioneve te vetingut dhe operacionit ndërkombëtar te monitorimit ne Tirane. Besoj se puna e tyre rigoroze do te sjelle ndryshime pozitive.” Shkruan ne rrjetin social Twitter, shefja e Operacionit Ndërkombëtar te Monitorimit.