Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka reaguar pas sulmeve të Lulzim Bashes, ndaj diplomateve. Nga Elbasani, Bushati tha se lideri i opozitës po ngre teori konspirative, qe pak kush i beson.

Duke folur me tej per reformën ne drejtësi, Ministri i Jashtëm tha se procesi i vetingut është i vonuar dhe i penguar nga bojkoti i Partisë Demokratike. Ndërsa lidhur me zgjedhjet parlamentare, Bushati konfirmoi se mazhoranca është gati te përballet me votën e popullit, me qellim per te ballafaquar arritjen e qeverise.