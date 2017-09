Atalanta e Berishës merr një pike ne Firence

Atalanta e Etrit Berishes mori nje barazim me mjaft vlera ne minutën e 4 te shtesës ne javen e 6 te kampionatit italian kundër Fiorentines. 1-1 ne Artemio Franki me vendasit qe zhbllokuan shifrat qe ne minutën e 12 fale nje magjie te Kieses qe surprizoi portierin e kombëtares shqiptare. Gjithsesi skuadra nga Bergamo pavarësisht disavantazhit, zhvilloi nje loje mjaft te mire ndërsa portieri Sportiello arriti te neutralizonte jo vetem Freuler ne pjesën e pare por te priste edhe nje penallti ne minutën e 61 me Gomez. Gjithsesi ne minutën e 94 erdhi dhe surpriza kur Freuler arriti te mposhte portierin kundërshtar, duke i dhënë nje pike skuadrës se tij.

Valencia, tre pike te arta ne fund

Valencia mundi 3-2 Real Sociedad ne San Sebastian ku edhe njëherë Simone Zaza u be protagonist per skuadrën e tij. Miqte zhbllokuan shifrat ne minutën e 26 me Rodrigo Moreno, por 7 minuta me vone Elustondo ktheu gjithçka ne baraspeshe. Me fillimin e pjesës se dyte përsëri Valencia ne avantazh me Nacho Vidal ndërkohe qe basket u kundërpërgjigjen me Ojarzabal. Zubeldia dhe Kondogbia lane skuadrat e tyre me nje lojtar ndërkohe qe 5 minuta nga fundi Simone Zaza i dhuroi fitoren Valencias.

Marseja, frymëmarrje pas stuhisë

Moment frymëmarrje per Olimpik Marsejen qe ne velodrom mundi Tuluzen 2-0 ne javen e 7 te kampionatit francez duke u ngjitur ne vend te peste ne renditjen e përgjithshme. Te zotet e shtëpisë shënuan nga nje gol per çdo pjese. Fillimisht Floriant Tove kaloi ne avantazh vendasit ne minutën e 32 ndërsa Lucas Ocampos vulosi shifrat 2-0 ne minutën e 61.