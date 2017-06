Kryetari i Bashkisë se Tiranës kërkon mbështetjen e banoreve te Farkës per Partinë Socialiste, sepse çdo vote per Partine Demokratike, sipas tij, është kthim mbrapa.

Veliaj tha se ish-kryetari i komunës Farke per vite me radhe nuk beri asgjë per këtë zone, por sot, ai kandidon per deputet nen siglën e PD.

Gjate prezantimit te punimeve ne njësinë e Farkës, Veliaj përmendi si sukses, rindërtimin e shkollave, rrugëve, kopshteve, mbjelljen e pemëve, e uljen e çmimeve te urbanit për banoret e zonës.