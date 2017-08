Në dy vitet e ardhshme bashkia e Tiranës do të shtojë ritmin e investimeve në zonat rurale. Deklarata u bë nga Erjon Veliaj, gjatë inaugurimit të një aksi rrugor ne zonën e Zall Herrit.

“Premtimi që kemi bërë para dy vitesh është se do punojmë me të njëjtën cilësi, si në qendër, ashtu edhe në periferi.” “Sot jam shumë entuziast për rrugën e re të Zall Herrit. Kjo është rruga e radhës pas atyre në Çekrezë, Kasallë, tani edhe në lagjen e Allushëve. Kemi nisur disa projekte për qendrat e fshatrave. E filluam me qendrën e fshatit Qeha, në Petrelë, tani me disa rrugë të reja për komunitetin dhe besoj se në dy vitet e ardhshme, pra në gjysmën e dytë të mandatit, rrugët rurale apo qendrat e fshatrave do t’i trajtojmë si paketë; pra, do të bëjmë disa dhjetëra njëherësh, tani që projektet e para kanë dalë me shumë sukses”, tha Veliaj.