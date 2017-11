Nga momenti kur Aashley Judd vendosi të bënte përpara e të ekspozonte vetëm një pjesë të asaj çfarë ndodh prapa shkëlqimit verbues të Hollivudit, duket se skandali vetëm sa thellohet çdo ditë e më shumë.

Në fokus tani është një tjetër producent i rëndësishëm, Brett Ratner, emri i të cilit lidhet me filma si “Rush Hour”, “X-Men: The Last Stand” dhe “The Revenant”.

48-vjecari përballet me akuzat e dy aktoreve të njohura Natasha Henstridge dhe Olivia Munn.

Henstridge flet për një incident të ndodhur në Nju Jork në fillimin e viteve ‘90, kur atëherë ishte një modele vetëm 19-vjeçare. Edhe katër gra të tjera kanë dale ndërkohe me pretendimin e abuzimeve, sjelljes së pahijshme seksuale, apo edhe qëndrimit frikësues të Ratner.

Një ditë më parë, shkrimtarja Anna Graham Hunter akuzoi njërin prej emrave më të njohur të Hollivudit, aktorin Dustin Hoffman për ngacmime në sheshxhirimin e filmit “Vdekja e një shitësi”, në 1985-ën. Hoffman iu përgjigj artikullit me një apologji duke thënë se ka respekt të thellë për gratë dhe ai veprim nuk reflekton natyrën e tij të vërtetë.

Gjithashtu aktori Kevin Spacey po kërkon trajtim mjekësor pas një akuze per sulm seksual nga një aktori i cili thotë se ishte i mitur në kohën e incidentit.

Spacey kërkoi falje duke thënë se ai nuk e kujtonte ngjarjen.

Prodhimi në sezonin e gjashtë dhe të fundit të “House of cards” është pezulluar pas akuzave qe fajësojnë aktorin kryesor.

Dhjetëra njerëz kanë ndarë tregimet e tyre për sulmet seksuale ose ngacmimet nga disa prej emrave më të mëdhenj të industrisë se filmit që kur The New York Times dhe The New Yorker treguan historinë mbi akuzat ndaj producentit Harvey Weinstein.